В Молдове установили тарифы на проведение генетической экспертизы

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Срок получения документов судебно-генетической экспертизы, проводимой Центром судебной медицины, может сократиться после утверждения тарифов на эти услуги. В отсутствие тарифа заявители не имели возможности прибегнуть к такой экспертизе в Молдове, что негативно отражалось на процессе установления истины в ходе судебного или внесудебного разбирательства.

Как передаёт ipn.md, генетическая экспертиза в случаях преступлений сексуального характера будет стоить 18 590 леев, а экспертиза отцовства/материнства обойдётся в 5 577 леев.

Лаборатория, в которой можно проводить исследования для установления отцовства, выявления подозреваемых на основе образцов ДНК, установления личности жертв преступлений или катастроф, была открыта при Центре судебной медицины в июне 2018 года.