В Молдове усилят охрану редких растений

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Агентство «Moldsilva» издало распоряжение о мерах по охране видов растений со специальным охранным режимом. Действия учреждения будут усилены особенно в период ранней весны, когда происходит массовая незаконная торговля весенними цветами, передает moldpres.md.

В соответствии с документом, агентство создаст оперативные группы контроля на уровне подведомственных лесных хозяйств. Они будут проводить рейды и будут вправе остановить сбор и продажу находящихся под охраной государства растений, в том числе цветов, почек, стеблей, ветвей, корней, луковиц, корневищ и т.д. Минимальный штраф за эти нарушения составляет 2 тыс. леев.

В то же время в заповедниках «Codrii», «Pădurea Domnească», «Plaiul Fagului», «Prutul de Jos» и на других охраняемых территориях объявлен режим постоянного наблюдения за местами произрастания флоры. Руководство учреждения рассчитывает на поддержку граждан, которых призывают звонить по телефону горячей линии (022-211-311) и сообщать о нарушениях.

– Принимаемые меры призваны усилить в феврале-марте деятельность по борьбе с незаконной торговлей редкими видами цветущих весной растений (подснежниками, крокусами, лесными тюльпанами, анемонами и т.д.), которые занесены в Красную книгу Молдовы, – отметила для источника пресс-секретарь агентства Марианна Бужак.

По данным агентства, традиционно оживленные точки незаконной торговли весенними цветами находятся в Кишиневе и на национальных трассах по направлению в Леушень, Орхей, Кэлэрашь и Унгень.

В Национальном лесном фонде зарегистрированы 155 видов флоры со специальным охранным режимом.