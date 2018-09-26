В Молдове трое детей погибли от удара током во время сбора орехов

По данным Государственного энергетического инспектората, все три трагедии случились в защитных зонах линий электропередач.

В селе Кухнешть Глодянского района 13-летняя девочка получила смертельный удар током в то время как находилась на дереве и собирала орехи. Аналогичный случай произошел и в селе Крокмаз Штефан-водского района: там от удара током во время сбора орехов под деревом умер 15-летний мальчик. Третий ребенок скончался в том же районе, пишет tvn.md.

Сообщается, что во всех случаях жертвы приблизились к недопустимому расстоянию от неизолированного проводника линии электропередач.

Государственный энергетический инспекторат обращает внимание населения на необходимость строгого соблюдения правил защиты от поражения электрическим током во время сбора плодов с деревьев, установленных в зоне защиты воздушных линий электропередач или вблизи других электроустановок.