В Молдове торжественно отметят 25-летие со дня принятия Конституции (ВИДЕО, ФОТО)

В Молдове торжественно отметят 25-летие со дня принятия Конституции (ВИДЕО, ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон провел сегодня рабочую встречу с бывшими председателями и судьями Конституционного суда. Стороны обсудили вопросы организации торжественного собрания, посвященного 25-летию принятия Конституции Республики Молдова парламентом страны.

Мероприятие запланировано на 29 июля, в годовщину исторического события, и предполагает участие высшего руководства Республики Молдова, бывших президентов, нынешних и бывших депутатов парламента и в первую очередь тех, кто голосовал за основной закон 25 лет назад. Кроме того, планируется пригласить специалистов в области конституционного права, которые принимали непосредственное участие в разработке Конституции, отметил глава государства.

– Считаю планируемое мероприятие крайне важным для нашей страны не только в связи с важной датой, но и в контексте политических событий последних недель. Благодаря политической воле президента, Партии социалистов и блока “ACUM” при широкой народной поддержке и признании со стороны внешних партнеров был преодолен серьезный конституционный кризис, связанный с превращением Конституционного суда в инструмент политической борьбы в руках Демократической партии. Добровольная отставка прежнего состава высокого суда и разрешение кризисной ситуации дает новой легитимной власти основания в самое ближайшее время организовать транспарентный конкурс на замещение должностей судей Конституционного суда. Убежден, что они будут профессионалами, свободными от политического влияния, и это даст нашей стране возможность восстановить авторитет высшей судебной инстанции и достойно отметить 25-летие Конституции, – подчеркнул Игорь Додон. 

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