В Молдове стремительно сокращается количество студентов: что говорят эксперты

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Национальное бюро статистики недавно опубликовало отчёт о деятельности высших учебных заведений за 2018-2019 учебный год. В нём говорится о том, что самая большая проблема в сфере высшего образования в Республике Молдова – постоянное сокращение числа студентов.

Согласно мнению экспертов, если подобная тенденция сохранится и в следующем учебном году, то многим из преподавателей придётся искать новую работу, пишет unica.md.

В начале 2018-2019 учебного года число студентов составило 60,6 тыс. человек (без учёта иностранцев), что на 5 тыс. меньше по сравнению с предыдущим годом. Количество студентов в государственных учреждениях составило 50,6 тыс. человек, что составляет 83,5% от общего количества студентов. По сравнению с прошлым учебным годом, количество студентов в государственных учреждениях уменьшилось на 4,7 тыс. человек (8,5%), а в частных учреждениях – на 0,2 тыс. человек (2,1%), – отмечается в отчёте.

Если тенденция на понижение продолжится, многие из университетов, скорее всего, через несколько лет закроются, а преподаватели останутся без работы. Так, в Молдове только за последние 12 лет число студентов сократилось вдвое: со 128 тыс. в 2006-2007 учебном году до 60 тыс. в 2018–2019.