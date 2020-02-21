В Молдове стартуют работы по реабилитации национальной трассы “Хынчешты – Джурджулешты”

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Национальная трасса R34 “Хынчешты – Леова – Кагул – Джурджулешты” протяженностью 83 км будет реабилитирована на основе контракта, подписанного сегодня в Кишинёве Государственной администрацией автодорог и турецкой компанией OZKA Insaat.

– Восстановление этого участка имеет важное значение для экономического развития страны, а точнее, это будет стимулировать инвестиции, снизит расходы на эксплуатацию транспортных средств, а также облегчит движение граждан через населенные пункты и облегчит доступ к социальной инфраструктуре, – заявил госсекретарь Министерства экономики и инфраструктуры Михаил Лупашку в рамках церемонии подписания контракта.

По словам замдиректора Государственной администрации автодорог Андрея Кукулеску, срок выполнения работ составит 915 дней, а срок гарантии – 365 дней. Стоимость контракта составляет 28,6 млн евро за первый лот и 27,8 млн евро за второй лот. Финансовая поддержка для выполнения контракта будет предоставлена ​​Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), передаёт moldpres.md.

Стоит отметить, что национальная трасса R34 начинается с запада Хынчешт, где она ответвляется от трассы R33, проходит через Леовский, Кантемирский и Кагульский районы в направлении населённого пункта Слободзея Маре, и пересекается с трассой M3 в северной части порта Джурджулешты. Её общая протяженность составляет 167,6 км.