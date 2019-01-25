В Молдове стартует предвыборная кампания

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Сегодня, 25 января, дается старт избирательной кампании по выборам в Парламент Республики Молдова. Прием старт документов потенциальных кандидатов в депутаты завершен.

Начиная с сегодняшнего дня, зарегистрированные участники могут агитировать граждан проголосовать за себя. Стоит отметить, что на данный момент зарегистрированы 9 электоральных конкурентов по общенациональному округу в следующем порядке: Демократическая партия, блок “Акум”, Партия коммунистов, Партия социалистов, партия “Шор”, движение “Антимафия”, “Наша партия”, Национал-либеральная партия и партия “Воля народа”.

Еще шесть заявок рассматриваются. Это: Партия регионов, партия “Демократия дома”, движение профессионалов “Надежда”, партия “Родина”, Экологическая партия зеленых и Либеральная партия.

Напомним, очередные парламентские выборы пройдут 24 февраля. Они впервые будут организованы по смешанной системе – 51 депутат будет избран по одномандатным округам, а 50 – по партийным спискам.