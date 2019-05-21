В Молдове стартовала спецоперация “Такси”: всего за несколько часов правоохранители поймали 16 таксистов-нарушителей (ВИДЕО)

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Вчера, 20 мая, Национальный инспекторат патрулирования (НИП) совместно с Национальным агентством автотранспорта запустили операцию «Такси», которая пройдёт на всей территории страны и завершится 31 мая.

Как сообщает пресс-служба НИП, целью операции является проверка деятельности такси, а именно, эксплуатация транспортных средств с техническими дефектами или без авторизации, соблюдение правил, установленных в лицензии, наличие техосмотра. Кроме этого, в ходе операции сотрудники НИП будут выявлять таксистов, которые садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, и тех, кто нарушает ПДД, что зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям с их участием. Сотрудники НИП и Агентства автотранспорта намерены также выявлять водителей, которые не оплатили штрафы за нарушения, допущенные ранее, которые были зафиксированы дорожными камерами видеонаблюдения.

Стоит отметить, что вчера, 20 мая, всего за несколько часов правоохранители поймали 16 водителей такси, которые допустили нарушения, среди которых превышение скорости, отказ уступить дорогу пешеходам, нарушение дорожной разметки и проезд на красный сигнал светофора. По данным фактам были заполнены протоколы о нарушениях.

По данным НИП, с начала текущего года на территории страны было зарегистрировано 25 ДТП, виновниками которых стали таксисты. В результате этих аварий погибли два человека, а 34 получили травмы различной степени тяжести. Кроме этого, за указанный период было оштрафовано 446 водителей такси, которые допустили нарушения.