В Молдове стартовала спецоперация «Автобус»

0

Со 2 по 15 декабря текущего года на территории Республики Молдова будет проводиться спецоперация «Автобус», главная цель которой заключается в обеспечении безопасности пассажиров, а также соблюдение ПДД водителями, осуществляющих пассажирские перевозки.

В рамках спецоперации патрульные, а также сотрудники Национального агентства автомобильного транспорта будут штрафовать водителей за незаконную перевозку пассажиров и проверять условия высадки и посадки пассажиров. Кроме этого, водителей будут наказывать за перевозку пассажиров, количество которых превышает количество мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства. Правоохранители также проверят техническое состояние транспортных средств и их готовность к зиме. Проверку пройдут и школьные автобусы.

Согласно статистическим данным, с начала текущего года на дорогах страны произошло 205 ДТП с участием пассажирского транспорта, в результате которых погибли 15 человек, а 286 человек получили серьезные травмы.