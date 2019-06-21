В Молдове стартовала кампания по предотвращению случаев утопления (ФОТО, ВИДЕО)

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям запустил новую кампанию по предотвращению случаев утопления в летний период.

В связи с этим в столичном озере “Валя Морилор” спасатели провели первый инструктаж по спасению утопающих. Так, согласно установленному сценарию, лодка, в которой находилась группа несовершеннолетних, “перевернулась”, в результате чего дети “оказались в воде”. Спасатели вытащили “утопающих” из воды, а парамедики провели реанимационные действия.

Кампания направлена на информирование граждан о правилах поведения на воде, а также на обучение основным методам спасения утопающих. После проведения инструктажа, спасатели распространили информативные листовки всем, кто находился на пляже.

Сотрудники ГИЧС призывают соблюдать основы безопасности, не заходить в воду после употребления спиртных напитков и внимательно следить за детьми. Кроме этого, специалисты рекомендуют жителям страны не отдыхать в местах, не предназначенных для купания.

По данным ГИЧС, с начала текущего года более 30 человек, включая 5 несовершеннолетних, утонули в водоёмах страны.