В Молдове стартовала кампания по информированию избирателей

В Молдове стартовала кампания по информированию избирателей

По всей стране был дан старт кампании по информированию населения посредством мобильных групп под названием «Голосуй. Твой выбор важен». Начиная со 2 февраля и до дня выборов две мобильные группы объездят всю страну с целью информирования избирателей о выборах в Парламент Республики Молдова и республиканском консультативном референдуме, которые пройдут 24 февраля.

Мобильные группы будут передвигаться на микроавтобусах с опознавательными знаками кампании. Они будут останавливаться в центральных зонах городов страны, где члены мобильных групп будут раздавать гражданам материалы с информацией о предстоящих выборах и референдуме.

Центральная избирательная комиссия надеется повысить таким образом информированность избирателей и призвать их к осознанному голосованию в день волеизъявления.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md