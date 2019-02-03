В Молдове стартовала кампания по информированию избирателей

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По всей стране был дан старт кампании по информированию населения посредством мобильных групп под названием «Голосуй. Твой выбор важен». Начиная со 2 февраля и до дня выборов две мобильные группы объездят всю страну с целью информирования избирателей о выборах в Парламент Республики Молдова и республиканском консультативном референдуме, которые пройдут 24 февраля.

Мобильные группы будут передвигаться на микроавтобусах с опознавательными знаками кампании. Они будут останавливаться в центральных зонах городов страны, где члены мобильных групп будут раздавать гражданам материалы с информацией о предстоящих выборах и референдуме.

Центральная избирательная комиссия надеется повысить таким образом информированность избирателей и призвать их к осознанному голосованию в день волеизъявления.