В Молдове стартовала кампания по борьбе с торговлей людьми

В Молдове стартовала кампания по борьбе с торговлей людьми

В Кишинёве стартовала национальная кампания “Неделя борьбы с торговлей людьми”. По этому случаю будет организован ряд мероприятий по информированию населения и борьбе с этим явлением.

Национальная кампания стартовала в контексте Европейского дня борьбы с торговлей людьми, который отмечается 18 октября. В течение недели, пишет moldpres.md, в стране состоятся круглые столы, дебаты, публичные лекции, выставки, семинары и учебные занятия на тему борьбы с торговлей людьми. Участники проанализируют реальные истории жертв торговли людьми.

По данным прокуратуры, с начала этого года за торговлю людьми был осуждён 41 человек, а за торговлю детьми – 10. У обвиняемых в торговле людьми было конфисковано имущество на 1,5 млн леев и наложен арест на имущество на сумму, превышающую 14 млн леев.

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