В Молдове стартовал приём заявок на участие в программе для детей из диаспоры “DOR 2020”

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Бюро по связям с диаспорой объявляет открытым период зачисления в VIII программу *Diasporă*Origini*Reveniri 2020 (DOR). Заявление на участие в программе можно будет подать в период с 10 февраля по 10 апреля.

Программа “DOR” будет проходить с 10 по 20 августа 2020 года. Её целью является укрепление эмоциональных и культурных связей детей и молодежи из диаспоры с их родиной, передаёт moldpres.md.

Для участия в программе кандидаты должны соответствовать следующим условиям:

возраст 12-17 лет;

навыки общения на молдавском языке;

творчество, артистизм и открытость к новым знаниям.

Приоритет будет отдан кандидатам, которые впервые участвуют в программе, а также исходя из результатов творческого конкурса.

Участие в программе “DOR” – бесплатное, все расходы покрываются из государственного бюджета, участники оплачивают только расходы на поездку в/из Республики Молдова. Поданные заявки будет рассматривать смешанная комиссия, а результаты будут объявлены 1 мая 2020 года.

Зарегистрироваться для участия в программе можно с 10 февраля по 10 апреля 2020 года на веб-странице программы: www.dor.md, рубрика APLICĂ AICI! (http://dor.md/node/6).

Контактная информация: 022 250-494, 022 250-558, e-mail: dor@gov.md.