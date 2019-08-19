В Молдове стартовал электоральный период по всеобщим местным выборам

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С сегодняшнего дня, 19 августа, начинается электоральный период по всеобщим местным выборам, которые состоятся 20 октября, согласно календарной программе, утверждённой Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

В течение этого периода будет предпринят ряд действий, включая информирование избирателей и проведение инструктажа для сотрудников избирательной комиссии. Кроме этого, календарная программа по организации и проведению всеобщих местных выборов 20 октября 2019 года предусматривает, что избирательные бюллетени будут напечатаны до 16 октября, после чего будут переданы окружным избирательным советам до 18 октября, передаёт moldpres.md.

Избирательные участки будут организованы на основании предложений примаров до 14 сентября, а участковые избирательные бюро будут созданы до 24 сентября. В программе также предусмотрено, что документы для регистрации кандидатов на выборы могут быть представлены до 19 сентября.

Напомним, что 20 октября также состоятся новые парламентские выборы по четырём одномандатным округам. Речь идёт о следующих округах:

округ №17 (Ниспоренский район), где был избран Влад Плахотнюк;

округ №33 (коммуны Бачой, Кодру, Дурлешты, Сынжера и Трушены), где был избран Андрей Нэстасе;

округ №48 (Слободзея, Бендеры, Тирасполь), где был избран Виорел Мельник;

округ №50 (Восточная Европа), где была избрана Майя Санду.