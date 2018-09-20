В Молдове становится меньше заключенных

Спустя полгода с момента вступления в силу в Молдове Закона о гуманизации уголовной политики, зарегистрировано снижение количества заключенных в молдавских тюрьмах. Об этом сообщает Министерство юстиции Молдовы.

Согласно отчету Национальной администрации пенитенциарных учреждений, по состоянию на 1 июля 2018 года в тюрьмах Молдовы находилось 7319 человек, что на 549 меньше, чем в этот же период прошлого года. В первом семестре этого года отбывать наказание в пенитенциарах начали 1804 человек, в то время как 1920 были освобождены.

По отношению к 97 заключенным было смягчено наказание, тогда как в 2017 число таковых составляло всего 7. В то же время условно освобождены раньше срока были 260 человек по сравнению со 115 людьми годом ранее.