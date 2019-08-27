В Молдове стало больше гнезд аистов

0

Общество по защите птиц и природы с 5 июня по 15 августа 2019 года провело новую перепись гнезд аистов в Молдове. В этом году их было зарегистрировано 415 – примерно на 120 больше, чем в 2017 году.

В течение двух месяцев волонтеры собирали данные о гнездах аистов.

– Большинство гнезд находятся на бетонных (248) и деревянных столбах (69). Было найдено 64 гнезда на деревьях, и еще 34 на разных опорах (16 на водонапорных башнях, 7 на железных столбах, 3 на памятниках, 3 на домах, два на цистернах, два на дымоходах и одно на артезианской скважине, – указывает общественная организация.

Большинство гнезд зарегистрировано в следующих районах: Теленештском (28), Штефан-Водэ (27), Рышканском (24), Дрокиевском (23), Чимишлийском (23), Кагульском (22). Меньше всего гнезд аистов в Стрэшенском районе (3), Резинском (3) и Дубоссарском (1). В этом году на карте гнезд аистов появилось два гнезда на левобережье Днестра: одно в селе Бутор (Григориопольский район), другое в селе Коротна (Слободзейский район). Населенные пункты с наибольшим количеством зарегистрированных гнезд: село Дрокия (9), село Чобурчи (9), село Гура Быкулуй (6) и город Чимишлия (5), пишет moldpres.md.

Самым старым гнездом аистов в Молдове является гнездо в селе Погэнешть Хынчештского района, которому около 200 лет.