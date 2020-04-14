В Молдове сразу два “жёлтых кода”: о чём предупреждают синоптики

В Молдове сразу два “жёлтых кода”: о чём предупреждают синоптики

Государственная гидрометеорологическая служба объявила сразу два “жёлтых кода”. Один связан с усилением ветра, а второй – с заморозками. 

Так, по данным синоптиков, сегодня во второй половине дня ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/c.  А в среду и четверг, 15 и 16 апреля, в ночные и утренние часы ожидаются заморозки от -1 до -5 градусов.

Сегодня максимальная температура воздуха в центральных районах составит +15 градусов. Кроме того, на всей территории страны ожидаются осадки.

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