В Молдове созрела первая клубника: сколько она будет стоить

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В молдавских теплицах уже созрела клубника. Фермеры успели собрать первый урожай. Вскоре спелые ягоды появятся на прилавках магазинов. До тех пор желающие могут покупать клубнику напрямую у производителя.

Фермер из Каушанского района начал выращивать клубнику в теплицах в прошлом году. После нескольких неудачных попыток ему удалось получить первый урожай. По словам производителя, клубнику в теплице он сможет выращивать даже зимой, передаёт publika.md.

Стоимость отечественной клубники у производителя достигает 100 леев. Однако цена на прилавках изменится в зависимости от решения экономического агента.

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