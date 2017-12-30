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В Молдове создана «Зеленая линия Антитрафик»

В Молдове создана «Зеленая линия Антитрафик»

Линия создана Генеральной прокуратурой для борьбы с торговлей людьми.

Учитывая, что проблема торговли людьми актуальна и не обошла и Республику Молдова, Генпрокуратурой была создана бесплатная «Зеленая линия Антитрафик».

Граждане ежедневно могут позвонить по номеру 0 (373) 69999021 или использовать для обращения электронный почтовый ящик antitrafic@procuratura.md, где можно будет анонимно сообщить информацию о фактах торговли людьми и торговли детьми или иных сведений, способствующих предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений в указанной области.

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