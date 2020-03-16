В Молдове создана платформа для поддержки врачей, которые борются с коронавирусом

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Местная инициативная группа запустила онлайн-платформу в поддержку врачей, которые борются с COVID-19. Цель кампании “Împreună pentru voi” – помочь обеспечить медицинский персонал едой и предметами первой необходимости.

По словам авторов проекта, пишет agora.md, они сотрудничают с директорами больниц и Министерством здравоохранения.

– Мы хотим облегчить жизнь врачей, работающих по 12 часов. Врачи нуждаются в поддержке: и психологической, и материальной. Мы хотим собрать средства и помочь медицинскому персоналу. Некоторые из них не имеют возможности поесть по 10 часов подряд или не спят сутками, – говорят организаторы.

По словам членов инициативной группы, будут закупаться кофе, чай, печенье, вода, расходные и другие материалы первой необходимости, которые распределят по всем подразделениям скорой медицинской помощи и больницам. Активисты также планируют вести переговоры с операторами мобильной связи, чтобы те, по возможности, предоставили месяц бесплатных звонков для врачей.