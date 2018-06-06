В Молдове создается общественная организация по защите русского языка и прав русскоязычных граждан

Русский язык в Молдове сегодня находится под угрозой исчезновения из официального и информационного пространства страны в связи с решением КС об упразднении “устаревшего” закона о функционировании языков.

Тревогу по этому поводу забили Партия социалистов и президент страны Игорь Додон, а также русскоязычные жители страны. Так, общественный деятель Михаил Ахремцев инициировал создание общественной организации, задачей которой станет консолидация усилий по защите прав русскоязычных Республики Молдова, мониторинг случаев дискриминации, а также организация конкретных противомер, мер и мероприятий.

– Молдова стоит на пороге открытых гонений по национальному и языковому признаку. И в связи с этим я обращаюсь к представителям этнических групп, общественным деятелям, гражданам с активной гражданской позицией небезразличным к проблеме русского языка и русскоязычных граждан. Партпринадлежность значения не имеет. Идеи, предложения – приветствуются, – отметил он.

Ахремцев также рассказал, что 9 июня в 10.00 в Кишиневе, в претуре сектора Центр (ул. Болгарская, 24) состоится первая встреча инициаторов создания общественной организации. К участию в ней приглашаются все желающие.