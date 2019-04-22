В Молдове снова ожидаются заморозки

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Метеорологи сегодня объявили новый “желтый” код метеоопасности. Так, 23 апреля, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки от минус 1 до минус 3 градусов.

Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, температура воздуха будет постепенно расти в течение следующих нескольких дней. На севере страны днем будет от +11 до +17 градусов, а ночью – 2-5 градусов со знаком плюс.

В то же время в центре страны днем воздух прогреется до 18 градусов. Ночью термометры будут показывать от +3 до +6 градусов. Теплее всего будет на юге страны, где воздух прогреется до 19 градусов, а ночью температура будет колебаться между 4-7 градусами тепла.

До конца этой недели ожидается переменная облачность, температура поднимется до +25 градусов на юге страны, пишет moldpres.md.