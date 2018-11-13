В Молдове сложилась сложная ситуация с устойчивостью к антибиотикам

Устойчивость к антибиотикам представляет собой немалую угрозу для здоровья населения. В Республике Молдова наблюдается тревожная ситуация в плане сдерживания антибиотикорезистентности, что требует экстренного вмешательства на всех уровнях.

В этом году, с 12 по 18 ноября, человечество отмечает четвёртую Всемирную неделю правильного использования антибиотиков (ВНПИА), целью которой является реализация подхода “единое здравоохранение”. В рамках программы в нескольких медицинских учреждениях и учебных заведениях в стране будут организованы различные информационно-просветительские мероприятия по вопросам устойчивости к антибиотикам.

– Устойчивость к антибиотикам является одной из главных проблем общественного здравоохранения. Для борьбы с этим явлением требуется участие всех местных учреждений и ведомств, некоммерческих организаций и гражданского общества в целом. Мы должны стремиться к повышению общественной осведомленности по вопросам антимикробной резистентности, — отметила государственный секретарь Министерства здравоохранения Алёна Сербуленко.

По словам Георге Габерь, генерального директора Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, НАБПП, а также ветеринарные врачи контролируют соблюдение законодательной и нормативной базы по использованию антибиотиков в продуктах животного происхождения. В стране регулярно проводится мониторинг безопасности и качества молока, мяса, рыбы, чтобы избежать негативного воздействия на здоровье населения.

В настоящее время Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения принимает все необходимые меры для снижения бесконтрольного потребления антибиотиков, а также контроля порядка выдачи препаратов.