В Молдове скончался ещё один заключённый

67-летний мужчина умер в Клинической больнице скорой помощи в Кишиневе. На его теле не было следов насильственной смерти.

Мужчина страдал неизлечимой болезнью и находился на лечении в пенитенциаре 16 (Прункул). В результате обследования врачи ведомства решили, что пациенту нужно специализированное лечение, а потому он был помещён в больницу.

Во время госпитализации состояние заключённого ухудшилось. Несмотря на полученное лечение, он скончался. О произошедшем уже оповестили прокуратуру, Инспекторат полиции Буюкан, народного адвоката и родных заключённого.

Отметим, что это уже третий случай смерти среди заключённых за последнюю неделю.