В Молдове скончалась заключённая: это четвёртый случай за неделю

В Молдове скончалась заключённая: это четвёртый случай за неделю

37-летняя заключённая тюрьмы Прункул была найдена мёртвой в своей камере. На её теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

Как сообщает пресс-служба Национальной пенитенциарной администрации, женщина страдала неизлечимой болезнью и находилась на лечении в пенитенциаре Прункул с 10 сентября текущего года. Тогда её доставили в тяжёлом состоянии из пенитенциара №7 – Руска.

Стоит отметить, что заключённая проходила лечение в муниципальном Институте скорой помощи, после чего была доставлена обратно в пенитенциар, где впоследствии скончалась. О произошедшем уже оповестили прокуратуру, Инспекторат полиции Буюкан, народного адвоката и родных заключённой.

Примечательно, что это четвёртый случай смерти среди заключённых за прошедшую неделю.

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