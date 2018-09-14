В Молдове семейная пара организовала преступный бизнес с регистрационными номерами машин

Полиция задержала 38-летних супругов по подозрению в краже и шантаже.

Как сообщает пресс-служба ведомства, правоохранительным органам удалось установить, что подозреваемые откручивали регистрационные номера с машин, преимущественно зарегистрированных в других государствах, с целью получения выкупа за них. Муж и жена угрожали своим жертвам тем, что они испортят номера, а чтобы этого не произошло, требовали выслать им суммы в размере от 600 до 1000 леев посредством электронных терминалов “QIWI”.

Благодаря действиям полицейских, подозреваемых удалось задержать 11 сентября в Оргееве. Как оказалось, за их плечами 160 таких случаев – в Кишиневе и пригородах, Бельцах, районах Дрокия, Сорока, Рышканы, Сынжерей, Теленешть, Оргеев, Хынчешть, Тараклия, Чимишлия.

В результате проведенных обысков были обнаружены автомобиль, который использовался при совершении преступлений, SIM-карты, мобильные телефоны и другие доказательства. Часть номеров также удалось найти, их предстоит вернуть владельцам.

Пара признала свою вину. В настоящее время супруги задержаны на 72 часа. Если их вина будет доказана, им грозит от 5 до 7 лет тюремного заключения и штраф в размере от 42 тысяч до 67,5 тысяч леев.

Обстоятельства случившегося, в том числе причастность подозреваемых к другим преступлениям, выясняются. Граждан, которые пострадали от действий этих злоумышленников, просят обращаться по номеру 112 или в ближайший участок полиции.