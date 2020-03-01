В Молдове сегодня отмечают весенний праздник “Мэрцишор”

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Весна в Молдове начинается с чудесного праздника “Мэрцишор”. Его символом являются маленькие бутоньерки в виде цветочков, сочетающих белый и красный цвета, которые обозначают борьбу жизни со смертью и здоровья с болезнью. Кроме того, мэрцишор является талисманом удачи, благополучия и уважения.

Мэрцишоры принято носить на одежде весь месяц, а 31 марта их снимают и развешивают на деревьях. Тому, кто это сделал, весь год будет сопутствовать успех. Мэрцишор также является символом весны, возрождения природы и всего, что нас окружает.

Красивая традиция праздника “Мэрцишор” рождена легендой. В первый день марта вышла на опушку леса красавица Весна, огляделась и увидела на прогалинке, в зарослях терновника пробившийся из-под снега первоцвет. Решила она помочь ему и начала расчищать вокруг землю, освобождая его от колючих ветвей.

Увидела это Зима и рассвирепела. Взмахнула руками, призвала холодный ветер со снегом, и отправила его уничтожить первоцвет. Слабый цветок поник под жестоким ветром. Наклонилась Весна, прикрыла руками слабый росток и укололась терновником. Из пораненной руки упала капля горячей крови, и цветок ожил. Так Весна победила Зиму.