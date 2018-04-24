В Молдове регистрируется рост заболеваемости малярией: 12 новых случаев за год

Это в разы больше по сравнению с 2016 годом, когда было зарегистрировано всего 2 случая малярии.

Такие данные предоставил Национальный центр общественного здоровья в преддверии Всемирного дня борьбы с малярией, который ежегодно отмечается 25 апреля, начиная с 2007 года. В этом году мероприятие, инициированное Всемирной организацией здравоохранения, пройдёт под лозунгом “Готовность победить малярию”.

В Молдове малярия, как заболевание коренного народа, была давно уничтожена, однако это не даёт гарантии возникновения заболевания завозным путём из стран, преимущественно, африканского континента. Так, в прошлом году в нашу страну было завезено 12 таких случаев, три из которых – из Судана и Мозамбика.

По данным ЦОЗ Кишинёва, с 2010 по 2017 год в Молдове было зарегистрировано 87 случаев малярии, 57 (65%) из которых были локализованы в Кишинёве. В одном из случаев осложнения заболевания привели к смерти человека. За первые четыре месяца 2018 года случаев малярии на территории столицы не было зарегистрировано.

Как сообщают специалисты ЦОЗ, наши климатические условия благоприятны для размножения комаров, в том числе и малярийных, которых насчитывают более 150 видов. Малярийные комары легко уживаются в любой точке мира, кроме самых северных территорий и пустынных областей, где температура слишком низкая или высокая.

Проводя исследования на территории Кишинёва, специалисты зарегистрировали 11 видов комаров, три из которых могут быть разносчиками малярии. Таким образом, соотношение комаров в Кишинёве составляет 72,8% (немалярийных) к 27,2% (малярийных).

В 2016 году по всему миру было зафиксировано 216 млн новых случаев заболевания малярией, которые привели к смерти 445 тысяч человек. В большей степени от болезни пострадали дети до пяти лет в странах Африки к югу от Сахары.

Малярия — это острая лихорадочная болезнь. У человека, не имеющего иммунитета, обычно симптомы появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы – лихорадка, головная боль и озноб. Если не начать лечение в течение первых 24 часов, малярия может развиться в тяжелую болезнь, часто заканчивающуюся летальным исходом.