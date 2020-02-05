В Молдове разработают концепцию развития исследовательского сектора

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Премьер-министр Ион Кику провёл сегодня дискуссию с президентом Академии наук Молдовы Ионом Тигиняну. Главу кабмина проинформировали о достижениях молдавских исследователей, проблемах, с которыми они сталкиваются, и о планах на предстоящий период.

Глава исполнительной власти подтвердил президенту АНМ, что осведомлён о проблемах данного сектора, отметив недостаток молодых кадров в исследованиях.

– Думаю, наши стратегии и планы в этой области должны быть сосредоточены на привлечении молодёжи к исследованиям, – уточнил Кику.

В итоге, пишет moldpres.md, премьер-министр решил организовать заседание с участием представителей исследовательских, образовательных, а также деловых кругов для разработки концепции развития исследовательского сектора Молдовы.