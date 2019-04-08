В Молдове разоблачена масштабная схема контрабанды товаров на миллионы леев (ФОТО)

0

Член преступной группировки был задержан с поличным с контрабандной одеждой и обувью. Задержание производилось в рамках уголовного дела, которое рассматривалось спецподразделениями Таможенной службы совместно с Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам.

Как сообщает пресс-центр Таможенной службы, задержание с поличным производилось при въезде в страну через таможенный пункт «Джурджулешты» после того, как следственные органы распорядились тщательно проверить грузовик, который перевозил контрабанду. Изначально транспортное средство прошло сканирование, а полученные изображения показали наличие посторонних предметов. В связи с этим было принято решение провести ручной досмотр, в результате чего было найдено 8 404 предметов одежды и 807 пар обуви, которые не были указаны в сопроводительных документах. Кроме этого, на некоторых товарах была нанесена маркировка известных брендов, подлинность которых предстоит проверить.

Согласно информации, полученной следственными органами, партия товара была куплена в Турции и ввезена в страну путём контрабанды. Товар был спрятан среди другого груза, перевозимого транзитом. Стоимость обнаруженного и изъятого имущества составляет более 1,6 млн леев.

Органы правопорядка продолжают расследования с целью выявления всех причастных к контрабанде лиц. Кроме этого, таможенники и прокуроры должны установить ущерб, причинённый в результате преступных действий. Согласно предварительным данным, сумма ущерба превышает минимум 3 млн леев.

Стоит отметить, что за совершение преступления, связанного с контрабандой, Уголовный кодекс РМ предусматривает тюремное заключение на срок до 10-и лет.