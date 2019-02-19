В Молдове разоблачена масштабная схема контрабанды автозапчастей: на границе конфисковали партию товара на миллион (ФОТО, ВИДЕО)

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Автомобильные запчасти прятали в грузовиках среди легально провозимого товара и ввозили по маршруту Польша-Украина-Молдова.

Сотрудники Пограничной полиции совместно с прокуратурой Бричанского района обезвредили преступную группировку, специализирующуюся на контрабанде автозапчастей. Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, в течение нескольких лет группа людей преступным путём ввозила автозапчасти, приобретённые в Польше, для дальнейшей их реализации в РМ.

В результате уголовного преследования был идентифицирован лидер группировки, им оказался 46-летний житель Оргеевского района. Мужчина «работал» с ещё четырьмя гражданами Молдовы, каждый из которых выполнял чётко определённую роль. Члены группировки договаривались с владельцами автомастерских и получали от них заказы на определённые автозапчасти, которые в дальнейшем приобретали на рынках Польши. Договорившись с водителями фур, они поставляли товар, замаскированный среди законно ввозимого.

В ходе расследования были установлены места, куда поставлялся товар, а также конечные их получатели. Подозреваемые были задержаны, а товар конфискован. Лидер группировки был пойман в то время, как направлялся в Оргеевский район на автомобиле марки Ford Transit Tourneo. В ходе обыска транспортного средства было обнаружено энное количество мобильных телефонов, около 3 000 евро, черновые записи, а также внушительное количество автозапчастей, среди которых: двери, капоты, бамперы, фары, зеркала и другие запчасти. Общее из количество составило около 400 единиц.

В то же время на КПП «Крива-Мамалига» в ходе проверки грузовика также было обнаружено большое количество запчастей: кузов, фары, двери, автомобильные крылья и другие детали. Если бы найденные автозапчасти были проданы на молдавском рынке, то злоумышленники получили бы доход на сумму более 1 миллиона леев.

Сотрудники Пограничной полиции продолжают расследования в целях выявления всех лиц, причастных к схеме контрабанды. Членам группировки грозит тюремное заключение на срок от 3 до 10 лет.