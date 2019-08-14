В Молдове растут объёмы операций с банковскими картами

В Молдове растут объёмы операций с банковскими картами

По данным Национального банка Молдовы, объём операций, осуществлённых во втором квартале этого года в Республике Молдова и за рубежом с использованием платёжных карт, достиг 17 миллиардов леев. Это на 9,2% больше, чем в первом квартале.

Доходы на карты, полученные нашими соотечественниками, за последние 10 лет выросли более чем в 5 раз, сообщает moldpres.md. Большинство операций, осуществлённых за отчётный период, то есть, 15,25 млрд леев, были на территории страны.

По данным НБМ, доходы на карты, выпущенные в Молдове в первом полугодии 2019 года, составили 32,6 млрд леев.

 

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