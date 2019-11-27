В Молдове растёт заболеваемость корью: врачи призывают вакцинировать детей

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Более 80 случаев заболевания корью зарегистрировали в Молдове с начала этого года. 23 пациента привезли вирус из-за границы. Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Кишиневе, а также в Дрокиевском и Окницком районах. В столице только на прошлой неделе корь диагностировали у пятерых человек.

Врачи предупреждают, что в случае первых симптомов, высокой температуры и кожных высыпаний, следует сразу же обратиться за медпомощью. Они добавляют, что это инфекционное заболевание, которое быстро распространяется, в частности воздушно-капельным путем, передаёт publika.md.

– Эта патология усиливает некоторые симптомы и некоторые ранее появившиеся болезни, то есть, может развиваться в нежелательную сторону. Для кори нет специфического лечения. Вместе с корью есть опасность появления энцефалитов, менингоэнцефалитов, лиринготрахеита, истинного крупа и ложного крупа, сепсиса, – сказала инфекционист Диана Влад.

Единственным решением для предупреждения осложнений в результате болезни является прививка, говорят врачи.

– В случае не вакцинации у ребёнка может развиться типическая форма, острые формы или тяжёлые, которые могут вести к таким осложнениям как пневмония, менингит, энцефалит. Эта патология очень опасная во время беременности, может вести к отклонениям в развитии плода, – отметила иммунолог Валерия Ройбу.

В Молдове прививки от кори ставят годовалым детям, а затем повторяют их в 6-7 лет и в 14-15 лет.

– У нас вакцинация проводится со смешанной прививкой против трёх инфекционных болезней: кори, краснухи и свинки. Ребёнок может совсем не заболеть или переболеть ею в легкой форме, – сообщила иммунолог.

Мнение родителей на этот счет неоднозначно – некоторые выступают за вакцинацию, другие против. В прошлом году в Молдове был объявлен оранжевый код опасности в связи с распространением кори. Вспышку зарегистрировали в августе в детском лагере села Морений Ной Унгенского района. Всего в 2018 году зафиксировали 312 случаев заболевания корью.