В Молдове растёт спрос на внутренний туризм: данные статистики

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По данным Национального бюро статистики, в первом полугодии спрос на внутренний туризм в Молдове вырос на 23%.

За первые 6 месяцев текущего года туристические агентства и туроператоры оказали услуги 151 600 туристам и экскурсантам, что на 12,2% больше, чем в соответствующем периоде 2018 года. Это было обусловлено ростом во внутреннем туризме (+23,0%), выездном (+11,3%) и въездном туризме (+1,1%).

В период с января по июль 2019 года туры по Молдове купили 22 000 граждан нашей страны, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Туры по Молдове представителям нашей страны предоставляли в основном туристические агентства в муниципии Кишинёв (60,7%), в центральных регионах (19,9%) и на юге (19,3%).

Кроме этого, по данным статистики, за отчётный период в Республике Молдова побывали 8 400 иностранных туристов. Из них 83,1% прибыли в нашу страну, чтобы отдохнуть и развлечься, 14,2% – в профессиональных целях, 2,7% – на лечение.

В основном Республику Молдова посетили граждане Румынии (17,2%), Австрии (13,8%), Германии и Украины (8,6%), Россия (6,4%), Великобритании (5,4%), Польши (4,6%), Китая (3,9%), Италии (3,3%), США и Франции (2,0%), Чехии (1,9%), Японии (1,8%), Болгарии (1,7%), Турции (1,6%), Израиля (1, 4%), Швейцарии (1,2%), Литвы (1,0%), Армении и Швеции (0,9%), Норвегии (0,8%).