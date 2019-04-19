В Молдове растёт количество заболевших скарлатиной

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Согласно данным Национального агентства общественного здравоохранения, за первые 3 месяца этого года в стране было зарегистрировано более 700 пациентов, заболевших скарлатиной. Это на 200 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

98% случаев заболевания выявлены у детей, пишет publika.md. Большинство пациентов проживают в Кишинёве, Флорештах и Бельцах.

С начала года в Муниципальную детскую больницу инфекционных заболеваний обратились 56 пациентов. На данный момент 9 детей находятся в стационаре.

В Агентстве общественного здравоохранения сообщили, что в этом году большинство пациентов обратились к врачу вовремя. Единственный случай, когда ситуация вышла из-под контроля – это случай в детском саду на Ботанике. Так, несколько дней назад ребёнок, подхвативший скарлатину, заразил ещё семерых детей.

По словам врачей, скарлатиной чаще всего заболевают дети в возрасте 3-10 лет. Наиболее характерные симптомы заболевания – высокая температура, рвота, боль в горле, специфические высыпания на коже.