В Молдове растёт количество пользователей электронных подписей

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В первом квартале текущего года число лиц, получивших электронные подписи, выданные регистрационным бюро госучреждения «Центр информационных технологий в финансах», увеличилось на 12,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило более 4,5 тысяч. Всего количество физических и юридических лиц, получивших электронные подписи в первом квартале, увеличилось на 8% и составило 5,4 тысяч.

Специалисты бюро госучреждения «Центр информационных технологий в финансах» объясняют темпы роста числа запросов от физических лиц расширением и диверсификацией потока электронных документов, появлением новых типов электронных государственных услуг, требующих соответствующей аутентификации. Физические и юридические лица используют электронную подпись для удаленного заверения документов, актов, запросов, заявлений или официальных деклараций без личной явки в офисы государственных учреждений, пишет ipn.md.

Желающие получить электронную подпись могут заполнить соответствующее онлайн-заявление, пройдя по ссылке https://office.fsi.md/pki/office/create-order-1 или обратиться в один из региональных центров связи бюро госучреждения «Центр информационных технологий в финансах» в Кишинёве, Бельцах и в Комрате. Процедуры получения запросов, обработки данных и выдачи электронной подписи длятся максимум 30 минут.

Более подробную информацию о порядке получения электронной подписи можно получить в регистрационном центре по телефону: 022 822 040.