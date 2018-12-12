В Молдове растёт киберпреступность: полиция даёт советы, как не стать жертвой хакера-мошенника

В период с января по сентябрь сотрудники Центра по расследованию киберпреступлений установили, что в Молдове участились преступления с использованием мошенничества в сфере социальной инженерии и кражи личных данных. Социальная инженерия стала приёмом для совершения нескольких преступлений, в результате которых пострадали как физические, так и юридические лица.

В связи с этим Полиция РМ выступила с пояснениями о том, как работает социальная инженерия и дала советы, как не стать жертвой мошенников в киберпространстве. Так, по данным полиции, фундаментальный принцип социальной инженерии гласит: «Человек – самое слабое звено системы безопасности». Основной целью социальной инженерии является получение доступа к конфиденциальной информации, паролям, банковским данным и другим защищенным системам. В большинстве случаев для совершения преступлений в киберпространстве мошенники создают профили-«клоны» в социальных сетях.

В целях борьбы с преступлениями, связанными с социальной инженерии и кражей личных данных, полиция рекомендует следующие меры защиты:

используйте безопасные пароли доступа;

-использовать двухэтапную аутентификацию;

проверять личность людей, с которыми вы общаетесь виртуально;

в случае выявления кражи персональных данных, в срочном порядке просите администраторов социальных сетей заблокировать ваш профайл.

Кроме этого, полиция рекомендует сообщать им о любой попытке мошенничества в киберпространстве, даже если она конкретно вас не коснулась. Лицам, пострадавшим в результате незаконных действий неустановленных лиц, следует связаться с Центром по борьбе с киберпреступностью Нацинспектората по расследованиям, который находится по адресу: Кишинёв, ул. Букурей, 14.