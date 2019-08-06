В Молдове растёт число случаев АЧС: за неделю зарегистрировано 6 вспышек

В Молдове растёт число случаев АЧС: за неделю зарегистрировано 6 вспышек

Такие данные были опубликованы Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов в отчёте по эпизоотической ситуации в Республике Молдова на период с 23 по 31 июля.

Так, согласно полученным данным, за указанный период на территории страны было зарегистрировано 6 случаев африканской чумы свиней. Вирус был обнаружен у домашних свиней в следующих населённых пунктах:

  • село Рошу, Кагульский район;
  • село Крихана Веке, Кагульский район;
  • село Крихана Веке, Лунка Прутулуй, Кагульский район;
  • село Бурлачены, Кагульский район;
  • село Милешты, Ниспоренский район.

Кроме этого, за отчётный период был зафиксирован один случай бешенства. Вирус был обнаружен у лисы в селе Мирены Новаоненского района.

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