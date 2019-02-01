В Молдове растёт число отравлений алкоголем: в 2018-м по этой причине скончались 4 человека (ВИДЕО)

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451 случай алкогольного отравления диагностировали врачи у поступивших пациентов в прошлом году. Это на 100 больше, чем в 2017 году.

Всего в прошлом году с алкогольным отравлением в больницы попали 399 взрослых и 52 подростка и ребенка. Из общего числа пациентов 343 мужчины и 108 женщин, передаёт publika.md. Больше всего случаев алкогольного отравления зарегистрировано в Кишиневе – 260, около 20 – во Флорештском районе, 18 – в Фэлештком, 13 – в Рышканском.

По данным представителей национального агентства общественного здоровья, самое большое количество обращений к врачам поступает в период праздников.

– В конце декабря 2018 года было зарегистрировано около 20 случаев, а в начале января 2019 – 44 случая отравлений алкоголем. Это в период с 25 декабря по 15 января, – сообщила специалист НАОЗ Татьяна Мачева.

По словам врачей, отравление алкоголем получают чаще всего зависимые от него люди. Страдающие алкогольной зависимостью люди потребляют спиртные напитки без разбора.

– Даже однократное отравление, а тем более повторное, является признаком алкогольной зависимости и отсутствия самоконтроля при потреблении алкоголя, – считает врач скорой помощи Аркадие Астрахан.

Стоит отметить, что в прошлом году от алкогольного отравления скончались четыре человека.