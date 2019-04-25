В Молдове раскрыта международная схема наркоторговли: экстази передавали посылками в товарах из Италии (ФОТО, ВИДЕО)

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Правоохранительные органы Молдовы и Италии провели совместную операцию по ликвидации преступной группировки, специализировавшейся на производстве, контрабанде и сбыте наркотиков типа «экстази» в форме таблеток. В результате операции было изъято около 6 000 таблеток и задержаны 5 человек.

Как сообщает пресс-служба Полиции РМ, в ходе расследования, проведённого на территории Молдовы, была выявлена группа людей, которые продавали экстази в ночных клубах и других местах. После проведения ряда обысков было установлено, что наркотики произведены в Италии и ввезены в нашу страну контрабандой маршрутными автобусами.

Так, в результате следственных мероприятий, были задержаны 5 граждан Молдовы в возрасте от 24 до 40 лет, одного из которых поймали в Италии. В рамках обысков, которые прошли в Молдове, было обнаружено и изъято 4 000 таблеток экстази, мобильные телефоны, а также деньги, полученные в результате продажи запрещённых веществ. В Италии было изъято ещё 2 000 таблеток этого типа.

Стоимость обнаруженных наркотиков составляет приблизительно 1 500 000 леев. Одна таблетка экстази продавалась по цене от 200 до 250 леев. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.