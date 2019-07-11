Население Молдовы продолжает стремительно сокращаться: за год – минус 865 тысяч человек

0

По состоянию на 1 января текущего года в Молдове проживало 2 681 735 человек, из которых 52,4% – женщины. По данным Национального бюро статистики, ровно год назад население нашей страны составляло 3 547 500 человек. Таким образом, за год численность граждан сократилась на 865 тысяч.

Как передаёт moldpres.md, такой результат обусловлен ростом случаев миграции, в большинстве своём незаконной. Также в последние годы отмечается снижение общего коэффициента рождаемости, связанного с тем, что многие дети появляются на свет за границей.