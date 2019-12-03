В Молдове проживают более 176 тысяч граждан с ограниченными возможностями

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В Республике Молдова проживает более 176 тысяч граждан с ограниченными возможностями, из которых 10,6 тысяч детей до 17 лет, что составляет 6,6% от общей численности населения страны. Такие данные были обнародованы сегодня в контексте отмечаемого Международного дня людей с ограниченными возможностями.

С сообщениями в поддержку этих людей выступили сегодня глава государства Игорь Додон, спикер Зинаида Гречаная, премьер-министр Ион Кику и министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, передаёт moldpres.md.

Глава Минздрава заявила на пресс-конференции, что уход за такой категорией граждан – один из приоритетов ведомства. Виорика Думбрэвяну отметила, что в ближайшее время законодательный форум утвердит бюджетные законы, которые предусматривают увеличение пособий для людей с ограниченными возможностями на 40%. Увеличение поддержки со стороны государства коснется и пожилых людей, которые будут получать более высокие пенсии, а также семьи с ограниченными финансовыми возможностями, которые будут получать более высокую компенсацию за отопление.

Согласно статистическим данным, на 10 тысяч жителей Республики Молдова приходится 656 человек с ограниченными возможностями, и почти каждый седьмой такой человек относится к категории лиц с тяжелыми формами ограничений. Доля мужчин в структуре людей с ограниченными возможностями выше, чем женщин, и составляет 51,5%.

В 2018 году примерно 127,5 тысячи людей с ограниченными возможностями получали пенсии по инвалидности, в том числе 9000 людей с ограниченными возможностями были сотрудниками правоохранительных органов, а 47,6 тысячи человек получали социальные пособия, поскольку не соответствуют условиям, необходимым для получения пенсии.