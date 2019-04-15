В Молдове проведут воздушную обработку лесного фонда против вредителей

В Молдове проведут воздушную обработку лесного фонда против вредителей

Более 22 000 гектаров национального лесного фонда будут обработаны препаратами от вредоносных насекомых. Работы по дезинсекции запланированы до конца весны. В этом году будут опрысканы леса, находящиеся в ведении лесных предприятий Калараша, Страшен и Хынчешт.

Как отметили в агентстве “Moldsilva”, в настоящее время площадь лесов, пострадавшая от вредителей, составляет 50 000 га. Из них 20 000 га  – это очаги, которые требуют срочных мер защиты, пишет moldpres.md.

“Moldsilva” сообщает, что препараты, используемые в процессе дезинсекции, не представляют опасности для человека. В то же время, владельцев пасек призывают на время работ закрыть пчелиные семьи в ульях. Также запрещено нахождение домашних животных на территории, подверженной дезинсекции. Гражданам не рекомендуется отдых в лесу и сбор грибов.

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