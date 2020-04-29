В Молдове проведут инвентаризацию сельскохозяйственных площадей

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Министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ион Пержу распорядился до следующей недели провести инвентаризацию всех засеянных сельскохозяйственных угодий, чтобы установить текущую ситуацию, проанализировать степень ущерба от засухи и принять необходимые меры.

Такое решение, пишет moldpres.md, было принято после встречи с производителями зерновых и отраслевыми специалистами.

– В связи с гидрологической засухой по всей стране мы распорядились, чтобы до первых дней мая районные сельскохозяйственные управления провели инвентаризацию всех посевных площадей, чтобы точно знать ситуацию с зерновыми в каждом населённом пункте. Вместе с научной средой проанализируем положение и примем решения о том, какие действия нужно предпринять для обеспечения стабильного производства и восстановления ситуации в сельском хозяйстве, – подчеркнул министр.

По словам экспертов, ситуация может ухудшиться, если в следующий период не будет осадков. Напомним, что ранее Государственной гидрометеорологической службой был объявлен “жёлтый код” гидрологической засухи, который продлится до 8 мая.

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