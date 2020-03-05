В Молдове пройдёт масштабная кампания по озеленению

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Агентство “Молдсилва” организует этой весной масштабную кампанию по озеленению в контексте празднования 21 марта Международного дня лесов, а также в рамках инициативы премьер-министра Иона Кику.

Как заявил директор “Молдсилва” Думитру Кожокару, в настоящее время в питомниках подведомственных лесхозов есть 12 миллионов саженцев, которые можно посадить во время кампании, пишет moldpres.md. Он также призвал местные органы власти, государственные учреждения и учебные заведения участвовать в кампании.

Кампания по высадке деревьев может стать ярким примером мобилизации всего общества, представляя собой вклад в увеличение лесных площадей, развитие биоразнообразия, а также способствуя более чистой окружающей среде, – отметили в “Молдсилва”.