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В Молдове проходят масштабные обыски в рамках дела об уклонении от уплаты налогов (ВИДЕО)

В Молдове проходят масштабные обыски в рамках дела об уклонении от уплаты налогов (ВИДЕО)

Деятельность преступной группировки расследовали на протяжении года.

На данный момент Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам совместно с Национальным инспекторатом расследований МВД проводят 28 обысков в связи с уголовным делом об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает publika.md.

По предварительной информации, речь идет о преступной группировке, в которую входили как граждане Молдовы, так и иностранные граждане. Предприниматели осуществляли импорт сельскохозяйственной продукции, не уплачивая налоги.

Задержанным грозит до 6 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности от 2 до 5 лет.

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