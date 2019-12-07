В Молдове продолжаются разборки между «профессиональными русскими»

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В суетной Молдове продолжаются разборки между «профессиональными русскими». Интересно… кто кого? Об этом пишет телеграмм-канал «Украина: молдавский инсайд».

«Профессиональные русские Молдовы нарушают законодательство «матушки-России». Кстати, «горячо и страстно» любят они её исключительно на расстоянии, не рискуя въезжать в РФ по российскому паспорту.

Например, обворожительный нарцисс и беспощадный квартирно-офисный тиран Олег Бабенко, одинаково самозабвенно служивший (за деньги, естественно) Владимиру Николаевичу (это который коммунист Воронин, если кто забыл) и приснопамятному олигарху Владимиру Георгиевичу, очень злится, когда его спрашивают про российское гражданство. Ещё бы! Говорят, что российский паспорт господина/домнула/несостоявшегося хозяина галактики/ Бабенко – фальшивый!

Естесссссно, сам-то Олег Андреевич привычно обвиняет в клевете «внутренних врагов» в бывшем Агентстве межэтнических отношений и, как это сейчас модно, «всемогущих российских силовиков». Грозно хмуря брови обещает поквитаться со всеми через «серьезные связи в Москве».

Ай-яй-яй. Ну, ей-богу, Олег Андреевич, не подставляйте их! Вам же боком выйдет! Сами посудите, разве серьезные люди в Златоглавой будут рисковать должностями из-за приспособленца-конъюнктурщика, фиктивно оформившего себе российское гражданство в криминальных 90-х?».

P.S. В России следствие изучает появившуюся в СМИ информацию о наличии поддельного паспорта РФ Олега Бабенко.

– Достоверные источники в Министерстве внутренних дел Российской Федерации подтвердили о начале проведения следственных мероприятий по факту появившихся в ряде СМИ Молдовы и Украины информации о факте фиктивного оформления гражданства и наличии поддельного паспорта гражданина РФ у Олега Бабенко, сообщило в пятницу интернет-издание NewsFormat.

Источник: http://actualitati.md/v-moldove-prodolzhajutsja-razborki-mezhdu-professionalnymi-russkimi