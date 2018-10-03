В Молдове продолжают выявлять случаи АЧС у диких кабанов

Так, в течение 10 последних дней на территории РМ были зафиксированы 2 новых очага африканской чумы свиней (АЧС) у диких кабанов.

Такие данные предоставило Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов в отчёте по эпизоотической ситуации в Республике Молдова в период с 22 сентября по 2 октября. Согласно полученной информации, 2 случая АЧС у диких кабанов были выявлены в селе Цахнэуць Резинского района и в селе Паланка Штефан-Водского района.

Кроме этого, за отчётный период было задокументировано 3 случая бешенства у животных. Один из них был выявлен у лисы в Дрокиевском районе. А два других – у кошек в Единецком и Тараклийском районах.

Напомним, что в конце сентября в Унгенском районе на 96 гектарах кукурузных полей были обнаружены участки, где урожай был полностью или частично повреждён дикими кабанами.