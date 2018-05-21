В Молдове продолжают орудовать рыбаки-браконьеры (ФОТО)

Сотрудники пограничной полиции совместно с представителями Службы рыбоохраны провели на прошлой неделе мероприятия по предупреждению и пресечению незаконного промысла в пограничных водах.

В результате были составлены протоколы в отношении двоих молдаван, извлечены из воды 17 сетей и изъято 45 кг рыбы.

В зоне ответственности пограничного пункта Тудора из Днестра было извлечено 50 метров сетей с 5 килограммами рыбы. Возле сетей не было людей.

Также в деревне Колибаш Кагульского района были пойманы двое нарушителей в возрасте 27 и 32 лет: они незаконно рыбачили в озере Белеу, используя для этого 16 метров сетей. Всего они поймали 40 кг рыбы разных видов.

С начала апреля и на протяжении 70 дней в Молдове действует запрет на ловлю рыбы в естественной среде.