В Молдове продолжает падать рождаемость

В 2017 году в стране появилось на свет на 3200 детей меньше, чем в 2016 году. Согласно данным Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, показатели рождаемости за последние годы сильно упали.

Согласно докладу Минздрава, в 14 перинатальных центрах II уровня в стране число родившихся не достигает 600 в год. Это центры в Рышкань, Резине, Анений Ной, Дрокии, Сынжерей, Криулень, Ниспорень, Кэлэрашь, Фэлешть, Страшень, Комрате, Флорешть, Штефан-Водэ и Кантемире. Таким образом, данные перинатальные центры не используются на полную мощность, пишет tv8.md.

Не лучше ситуация обстоит и в 11 перинатальных центрах I уровня, где число родившихся не достигает 300 в год. Это центры в Тараклии, Басарабяске, Бричень, Окнице, Шолданешть, Глодень, Леова, Дондюшень, Теленешть, Вулканешть и Чимишлии. Согласно докладу, с одной стороны, небольшое число родившихся не позволяет медицинскому персоналу получать практические навыки, а с другой доказывает, что эти центры не отвечают параметрам экономической рентабельности.